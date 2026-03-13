13/03/2026 18:09

【數據解讀】內地2月新增貸遜預期，澳新銀行：表內貸款因債務置換繼續承壓

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行最新數據顯示，2月新增人民幣貸款9000億元（人民幣．下同），稍低於預期；同期社會融資規模增量2.38萬億元，略高於預期的2.133萬億元。2月末，廣義貨幣供應量(M2)同比增長9%，增速持平於上月，狹義貨幣供應量(M1)增速則擴至5.9%。



澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，數據顯示表內貸款因債務置換繼續承壓，信貸需求繼續向非標票據轉移。銀行依賴向非銀融出資金擴張信用。當前高增的M2和低迷的表內信貸形成對比，預計後續同業存款監管有助於進一步釋放流動性，增強銀行放貸能力。



邢兆鵬又指，近來油價上漲，但中國目前通脹壓力可控，並沒有形成對貨幣寬鬆的制約。預計短期內央行繼續以結構性工具為主，降準配合財政發力仍有必要。(sl)