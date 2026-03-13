13/03/2026 18:01

【中東戰火】印度冀中國放寬尿素出口限制，中國外交部未正面回應

《經濟通通訊社13日專訊》中東戰火下，霍爾木茲海峽的關閉除了導致全球能源價格暴漲，與之相關的化肥價格亦急升。有報道指，印度已請求中國政府放寬尿素出口限制，以幫助印度彌補因霍爾木茲海峽關閉而造成的供應損失。《路透》記者今日在中國外交部例行記者會上就此提問，「鑒於中印國近期外交關係的改善，中國是否會認真考慮這一請求？」



主持記者會的外交部發言人郭嘉昆回應稱，「這個問題建議你向中方的主管部門進行詢問」。



據了解，全球近三分一的尿素出口量、44%的硫磺出口量以及近五分一的氨出口量，均運經或產自霍爾木茲海峽西側國家。而中東尿素裝置多為氣頭工藝，因此天然氣價格飆升將進一步推高中東尿素生產成本，進而影響國際尿素價格。



另外，中國農業生產資料流通協會最新消息顯示，為保障春耕期間農業生產集中用肥需要，國家有關部門即日起組織提前投放2025/2026年度國家化肥商業儲備（氮磷及複合肥），並要求相關承儲企業結合當地需求銷售氮磷及複合肥儲備貨物，確保所在任務區域農業生產用肥需要和價格穩定。(sl)