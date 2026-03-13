13/03/2026 16:30

【ＡＩ】追覓擬下周發射首顆太空算力衛星，擬以200萬顆衛星打造超級太空算力中心

《經濟通通訊社13日專訊》以掃地機器人起家的內地智能家電企業追覓科技(Dreame)大力跨界發展，不但造車、造手機，還涉足太空業務。據《界面新聞》報道，從2026年中國家電及消費電子博覽會(AWE2026)追覓展台現場獲悉，追覓預計在下周發射第一顆太空算力衛星。



另據《IT之家》報道，本月早些時候，追覓旗下芯際穿越表示，不同於當前由數百顆衛星組成的小型星座，公司規劃發射名為「瑤台」系列的算力衛星，最終目標是構建一個由200萬顆衛星組成的龐大網絡，以顯著提升太空數據計算的可靠性與在軌壽命，力爭達到行業平均水平的兩倍。同時，配合其自研的星間激光通信技術與先進能源管理系統，該網絡有望在太空中搭建起一個專為AI大模型訓練服務的分布式算力平台。



據悉，瑤台系列太空算力盒已順利完成空間環境適應性測試，將於近期搭載火箭進入太空，開展在軌系統極限能力驗證。(sl)