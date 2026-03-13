13/03/2026 16:17

【ＡＩ】京東雲：養數字龍蝦，送實體小龍蝦

《經濟通通訊社13日專訊》京東雲聯合京東生鮮舉行「養數字龍蝦，送實體龍蝦」活動，用戶今日零時至24時登錄京東雲官網以低至9.9元人民幣購買雲主機，完成OpenClaw(俗稱「龍蝦」)安裝部署並完成一次任務執行，即可領取小龍蝦一份(1.4斤)，限量200份，先到先得，每位實名用戶限領一份。同時，新用戶安裝並登錄京東雲JoyCode智能編碼助手，使用任一功能，還可額外領取一份小龍蝦(1.4斤)，限量100份。小龍蝦將於明日至後日(14-15日)統一安排發貨。



京東北京總部今日中午12時至下午1時也免費為用戶安裝OpenClaw，滿足上述條件同樣可以領真實可吃的小龍蝦。



據京東方面介紹，繼1月官宣上線OpenClaw雲服務後，京東雲憑借零門檻部署、全天候穩定運行的優勢，成為眾多用戶的共同選擇，京東雲OpenClaw雲服務用戶規模單周增長超300%。(sl)