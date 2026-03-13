13/03/2026 11:08

【關稅戰】美國正建立關稅退款系統，進度達40%至80%

《經濟通通訊社13日專訊》法庭文件顯示，美國政府正建立一套由四個部分組成的系統，用於向企業退還1660億美元的非法關稅及利息。目前該系統的建設進度已完成40%至80%。



美國海關與邊境保護局官員洛德在法庭文件中表示，該機構正在開發一個線上申報系統，供進口商和報關經理人提交退款申請。該系統中進展最慢的是大規模處理模組，完成度約40%；進展最快的是審查模組，完成度約80%。



根據文件，一旦提交申請，相關請求將進入處理、審查和退款流程。該系統最快可能在4月中旬開始運作。



不過，海關與邊境保護局並未說明退款將以多快的速度發放。根據上周提交的法庭文件，超過33萬名進口商為5300萬批貨物支付了相關關稅，但只有約2.1萬名已在系統中註冊，以便接收退款。(rc)