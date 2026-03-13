13/03/2026 14:19

【外圍經濟】澳航同意為疫情期間的航班取消賠償1.05億澳元

《經濟通通訊社13日專訊》澳洲航空周五（13日）表示，將支付1.05億澳元（7400萬美元）以就一項集體訴訟達成和解。該訴訟指控澳航誤導客戶，並且沒有為在新冠疫情期間取消的航班提供機票退款。



這是一宗代表澳洲乘客提出的集體訴訟，涉及澳航在2020年至2022年間取消的國際和國內航班。澳航當時提供的是代金券而非現金退款。



澳航表示：「根據和解協議條款，澳航同意支付1.05億澳元，但不承認任何責任。」澳洲航空也表示，協議尚需法院批准，預計2027年上半年開始支付現金退款。



代表乘客提出此次集體訴訟的Echo Law律師事務所表示，法院將在未來幾周內公布客戶申請退款的具體流程。(rc)