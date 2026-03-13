13/03/2026 15:55

【中東戰火】美國的臨時豁免使1900萬桶俄羅斯原油可供購買

《經濟通通訊社13日專訊》在美國給予臨時豁免，可以購買已在海上運輸的俄羅斯石油之後，亞洲水域約30艘油輪上的俄羅斯原油和燃料可能可供購買。



據彭博匯編的船舶追蹤數據，這些船隻至少載有1900萬桶俄羅斯原油和31萬噸成品油。成品油主要為石腦油和少量柴油。由於伊朗實際上封鎖了霍爾木茲海峽，柴油價格已大幅上漲。



原油由25艘油輪運輸，其中Sokol等不同品級的原油已在中國附近。此外，阿拉伯海還有一些油輪，主要裝載的是中等含硫量的烏拉爾混合油。



Kpler Ltd的高級原油分析師Muyu Xu表示：「美國的決定為各國和煉油商爭取時間，以應對中東供應衝擊。各國會購買能找到的任何原油。」(rc)