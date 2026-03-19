19/03/2026 10:53

《外資精點》摩通：HashKey股價挫或與本港穩定幣牌照有關，仍持「增持」評級

《經濟通通訊社19日專訊》摩通發表研究報告指出，HashKey(03887)過去一個月股價下跌24%，跑輸恒指3%，主要受中東地緣政治局勢緊張的宏觀影響，導致股市出現避險情緒。



報告指出，儘管比特幣及以太幣價格於同期分別上升6%及12%，但HashKey股價仍然疲弱，可能是由於市場對公司潛在未獲涵蓋至首批獲得香港金管局穩定幣發行牌照的機構感到失望。



不過，摩通則表示，對公司中期前景保持樂觀，主要受惠於加密貨幣價格改善及實體資產代幣化監管框架更加清晰。該行認為，近期股價催化劑包括金管局穩定幣牌照公布，且公司將於本月公布去年業績。



該行予公司目標價9元，評級「增持」。(rh)



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