17/03/2026 10:45

【中東戰火】高盛：估算霍爾木茲海峽石油運輸量較正常水平大減97%

《經濟通通訊社17日專訊》高盛昨日發表研究報告指出，根據船隻統計數據，估算霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸量較正常水平大幅下降97%，目前僅維持在每日70萬桶（以4天移動平均計算）。



報告指出，中東地區的原油減產規模平均估計達到每日730萬桶，預計隨著預防性離岸生產縮減和儲存容量接近極限，減產規模可能進一步擴大。煉油方面，中東地區的煉油廠停產量達每日220萬桶，亞洲地區則為每日20萬桶。國際能源署（IEA）指出，中東地區超過每日400萬桶的煉油產能目前面臨風險。



不過，報告亦指出市場出現一些正面跡象：自3月11日以來未有新的油輪遇襲報告；部分國際能源署成員國（如日本和南韓）已開始釋放緊急石油儲備以供即時交付，該機構亦暗示如有需要可釋放更多儲備。



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