16/03/2026 17:34

《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普揚言美軍將於本周對伊朗展開猛烈空襲。美股三大指數上周五（13日）收市全面收跌，其中標指跌40點或0.61%，報6632.19點，創下今年以來新低，以科技股為主的納指跌幅最大，收市跌206點或0.93%，報22105.36點，道指收市跌119點或0.26%，報46558.47點。港股方面，恒生指數收市報25834，升368點或1.4%，成交2645億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布3月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由7.1降至3.9。9:15pm，美國公布2月產能利用率，料維持於76.2%；2月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.1%。10:00pm，美國公布3月NAHB房屋市場指數，料由36升至37。



在美國，今日公布業績的公司有：貝殼(US.BEKE)、小牛電動(US.NIU)、世紀互聯(US.VNET)等。(wa)