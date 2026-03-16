25,834.02
+368.42
(+1.45%)
8,816.32
+144.84
(+1.67%)
5,111.78
+133.70
(+2.69%)
4,084.79
-10.66
(-0.260%)
14,307.58
+26.80
(+0.188%)
73,357.8000
+542.5500
(0.745%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,493.8900
-7.8600
-0.523%
73,357.80
+542.55
+0.745%
2,266.9200
+88.6300
+4.069%
16/03/2026 17:05
商品價格行情：期油報100.26美元；倫敦金4984.97美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|4月紐約期油
|100.26
|1.55
|1.57%
|6月布蘭特期油
|100.94
|2.03
|2.05%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4984.97
|-12.16
|-0.24%
|紐約期金
|4990.21
|-71.49
|-1.41%
|倫敦銀
|78.80
|-1.28
|-1.60%
|紐約期銀
|78.79
|-2.56
|-3.14%
*上述報價只供參考用