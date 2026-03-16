25,834.02
+368.42
(+1.45%)
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16/03/2026 17:05
紐元兌美元報0.5816，新西蘭2月服務業表現指數跌至48.0
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.271
|100.362
|-0.091
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.34/38
|159.30/34
|159.72/76
|歐元/美元
|1.1442/46
|1.1423/27
|1.1417/21
|英鎊/美元
|1.3249/53
|1.3241/45
|1.3223/27
|美元/瑞郎
|0.7894/98
|0.7913/17
|0.7911/15
|美元/加元
|1.3697/01
|1.3705/09
|1.3717/21
|澳元/美元
|0.7019/23
|0.7011/15
|0.6980/84
|紐元/美元
|0.5814/18
|0.5804/08
|0.5772/76
|美元/人民幣
|6.8985/89
|6.9027/31
|6.8964/68
|美元/港元
|7.8309/13
|7.8308/12
|7.8275/79
*上述報價只供參考用