25,834.02
+368.42
(+1.45%)
8,816.32
+144.84
(+1.67%)
5,111.78
+133.70
(+2.69%)
4,084.79
-10.66
(-0.260%)
14,307.58
+26.80
(+0.188%)
73,611.8500
+796.6000
(1.094%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
73,611.85
+796.60
+1.094%
2,273.2300
+94.9400
+4.358%
16/03/2026 18:05
美元兌加元報1.3699，關注加拿大2月CPI數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.213
|100.362
|-0.149
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.30/34
|159.34/38
|159.72/76
|歐元/美元
|1.1448/52
|1.1442/46
|1.1417/21
|英鎊/美元
|1.3246/50
|1.3249/53
|1.3223/27
|美元/瑞郎
|0.7892/96
|0.7894/98
|0.7911/15
|美元/加元
|1.3697/01
|1.3697/01
|1.3717/21
|澳元/美元
|0.7023/27
|0.7019/23
|0.6980/84
|紐元/美元
|0.5821/25
|0.5814/18
|0.5772/76
|美元/人民幣
|6.8963/67
|6.8985/89
|6.8964/68
|美元/港元
|7.8308/12
|7.8309/13
|7.8275/79
*上述報價只供參考用