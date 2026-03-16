25,538.82
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16/03/2026 09:03
美匯指數報100.209，美國1月JOLTS職位空缺升至694.6萬勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.209
|100.362
|-0.153
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.29/33
|159.56/60
|159.72/76
|歐元/美元
|1.1453/57
|1.1433/37
|1.1417/21
|英鎊/美元
|1.3262/66
|1.3245/49
|1.3223/27
|美元/瑞郎
|0.7889/93
|0.7898/02
|0.7911/15
|美元/加元
|1.3705/09
|1.3711/15
|1.3717/21
|澳元/美元
|0.7014/18
|0.7003/07
|0.6980/84
|紐元/美元
|0.5802/06
|0.5794/98
|0.5772/76
|美元/人民幣
|6.8961/65
|6.8960/64
|6.8964/68
|美元/港元
|7.8276/80
|7.8276/80
|7.8275/79
上述報價只供參考用