16/03/2026 08:50

【中東戰火】許正宇：中東戰事對港有危有機，海外投資者興趣增

《經濟通通訊社16日專訊》伊朗戰事持續牽動全球經濟與地緣格局，財經事務及庫務局局長許正宇在電台節目表示，中東局勢對香港而言有危亦有機，近期有海外資金因應形勢變化，正考慮進行更多元化資產配置。



許正宇指出，相較中東其他地區，香港的安全性、穩定性及確定性更為突顯。據報道，有銀行、家族辦公室及財富管理業務近期接獲查詢，反映海外投資者對香港的興趣正逐步增加。 伊朗持續封鎖霍爾木茲海峽，導致石油運輸受阻，國際油價飆升。許正宇表示，能源作為重要經濟發展元素，必然對金融市場及未來經濟預測帶來影響。他強調，目前市場運作暢順，政府會持續確保市場功能行之有效。



＊港交所改革，冀擴闊上市公司來源地＊



港交所正計劃一系列改革以提升上市機制競爭力，包括建議放寬同股不同權（WVR）上市要求，容許上市時市值達400億元或以上的企業，將不同投票權比率提高至一股20票等。



許正宇指出，有關金融改革配合全球局勢發展及「東升西降」趨勢，有助吸引全球投資者聚焦香港。他強調，改革旨在讓本港金融市場不倚賴單一市場，擴闊上市公司來源地，並推動行業更多元化發展，尤其配合「十五五」規劃強調發展未來產業的方向。(ul)