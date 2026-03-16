16/03/2026 16:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 私隱專員公署警示OpenClaw及代理式AI風險

▷ 代理式AI具高權限，可自主執行多步驟任務

▷ 風險含權限過高、系統漏洞、第三方插件 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》個人資料私隱專員公署今日（16日）發出警示，關注近期備受熱議的OpenClaw及其他代理式人工智能（Agentic AI）所帶來的個人資料私隱及安全風險，提醒機構及市民在部署或使用相關工具前，必須充分了解潛在風險，並採取有效安全措施，以防個人資料外洩及系統被惡意接管。私隱專員公署指出，代理式AI與一般主要用於文字回覆、內容總結或生成的AI聊天機械人不同，其用途更為廣泛。這類工具通常為可部署於本機裝置或伺服器上的高權限AI代理，能夠讀寫本地檔案、調用系統資源、操作外部服務，甚至可按預設流程代替用戶自主執行多步驟任務，例如處理電郵、餐廳訂座、繳交費用等，過程中毋須用戶即時參與。公署強調，從保障個人資料私隱的角度而言，代理式AI的相關風險比一般AI聊天機械人更高，主要體現在以下幾方面：權限過高風險、系統漏洞風險、第三方插件風險。為協助機構及市民安全使用代理式AI，私隱專員公署提出以下建議：授予最小權限：用戶應小心考慮所涉個人資料的性質及敏感性，不應隨便向代理式AI提供個人資料，尤其是機密或敏感資料（如身份證明文件、銀行戶口號碼及密碼等）。應只授予完成任務所需的最小權限，避免授予管理員帳號權限。使用官方最新版本：用戶應從官方渠道下載代理式AI的最新版本，避免使用第三方版本或陳舊版本，以減低因系統漏洞未被修補而發生資料外洩事故的風險。確保系統及資料安全：例如將運行環境隔離於本機裝置或伺服器，加強網絡控制，嚴格限制互聯網暴露面，降低權限，建立有效的防護機制。審慎安裝及使用Plugins或Skills：核實相關程式為官方最新版本，確保程式安全性；審視程式有否惡意代碼，如不確定安全性，應避免使用。持續評估風險：用戶應持續評估所涉風險，留意代理式AI是否要求執行高風險操作。若代理式AI的決定可能對個人造成重大影響，用戶應考慮採取「人在環中」策略，在發送數據、修改系統配置等決策過程中保留最終控制權。(ul)