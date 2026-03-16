16/03/2026 08:41

【開市Ｇｏ】美襲伊朗石油樞紐，美就業需求意外增，蘋果降內地應用商店佣金

【要聞盤點】



1、美國總統特朗普揚言美軍將於下周對伊朗展開猛烈空襲。美股三大指數在周五（13日）收市全面收跌，其中標指跌40點或0.61%，報6632.19點，創下今年以來新低，以科技股為主的納指跌幅最大，收市跌206點或0.93%，報22105.36點，道指收市跌119點或0.26%，報46558.47點。



2、美國「科技七雄」指數周五跌1.56%，報189.88點，較去年10月29日所創收市歷史最高位累計下跌11.63%，陷入技術調整。



3、特朗普稱美軍摧毀了伊朗石油出口樞紐哈爾克島上的軍事目標，警告伊朗若繼續干擾霍爾木茲海峽的船舶自由安全通行，將轟炸島上的石油基礎設施；美國能源部長賴特表示，相信伊朗戰事在數周內結束，但戰爭期間不能保證油價回落。



4、美國1月份職位空缺大幅反彈至694.6萬個，不僅遠高於市場原先預測的675萬個，亦較去年12月的654.2萬個顯著回升。



5、美國去年第四季國內生產總值(GDP)按季增長大幅向下修訂至增長0.7%。



6、美國1月份PCE物價指數按年升幅放緩至2.8%，而核心PCE物價指數在1月份按年上升3.1%，較去年12月的3%有所回升；美國1月份耐用品訂單初值按月意外錄得持平，大幅遜於市場原先預期的升1.2%。



7、古巴政府總統迪亞斯卡內爾證實與美國進行談判，同時釋放51名在押政治犯。



8、中美官員在法國巴黎舉行新一輪經貿磋商，為元首會晤準備和鋪路，磋商焦點包括美國關稅措施、中國對稀土產品出口管制，以及中方是否落實購買美國大豆等農產品等。



9、中證監黨委擴大會議指出，密切跟蹤國際金融市場和內外部環境變化，強化境內外、期現貨市場聯動監測監管。



10、中原城市領先指數最新報150.3點，不單升破150點，更創逾2年新高。



11、港交所(00388)發表有關提升上市機制競爭力的諮詢文件，考慮放寬同股不同權企業的上市要求。港交所上市主管伍潔鏇重申，此舉不代表降低對上市公司質量的要求。



12、會財局行政總裁賴翠碧接受專訪時表示，今年主題審查範圍將包括抽查新股上市審計項目。



13、今日有兩新股亮相港股市場招股：內地汽車HUD供應商澤景股份(02632)招股入場費2425元，每股作價介乎42元至48元，獲北京國資委控制公司基投入股；內地物流機械人公司凱樂士(02729)招股，招股價範圍介乎16.4元至20.4元，入場費4122元。





【焦點股】



軟件股：騰訊(00700)、快手(01024)、網易(09999)、百度(09888)

- 蘋果將中國內地App Store的佣金費用由30%降至25%



石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 特朗普稱美軍摧毀伊朗紐哈爾克島軍事目標，大行稱將引發上游迅速減產

- 布蘭特期油曾突破每桶106美元



MiniMax(00100)

- 因收入達標獲聯交所批准「甩P」，被視為已商業化公司



名創優品(09896)

- 預計全年利潤按年減少近五成，主要由於在永輝超市投資應佔虧損約7.4億元人民幣



廣汽集團(02238)

- 全年整車製造業務毛利率全年為負值，受行業競爭、促銷投入及業務結構失衡等影響

- 全年銷量按年下降22.83%，促銷致單車毛利大幅縮水



富智康(02038)

- 去年盈利5272.7萬美元同比扭虧，派末期息3.47仙

- 營業收入66.58億美元按年增長16.74%。



布魯可(00325)

- 去年盈利6.34億元人民幣同比扭虧，不派末期息，收入增長三成



中升控股(00881)

- 料去年盈轉虧最多20億人幣，汽車銷售毛損或增七成



博雅互動(00434)

- 因數字資產增值收益縮水，全年轉虧2.39億元人民幣，派末期息3.66仙



越疆(02432)

- 擬深圳創業板IPO上市，料集資12億人幣



協鑫新能源(00451)

- 預期全年淨虧損顯著擴大至約11億元



聯想集團(00992)

- 在內地推行OpenClaw免費部署服務



騰訊(00700)

- 啟動全國免費安裝龍蝦計劃



快手(01024)

- 字節跳動疑因版權爭議暫緩Seedance 2.0全球發布



長江基建(01038)

- 據報為競購英國智能電表資產尋求過橋貸款



CGII HLDGS(01940)

- 39%股權易手予TG，觸發折讓60%提全購，今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.52%，報96.34美元/桶



布蘭特期油上升0.06%，報103.21美元/桶



黃金現貨下跌1.6%，報5018美元/盎司



黃金期貨下跌1.9%，報5023美元/盎司