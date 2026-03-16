16/03/2026 10:30

【數據解讀】統計局：首2月經濟指標明顯回升，一些企業仍經營困難

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》內地1-2月規模以上工業增加值同比實際增長6.3%，大勝預期，並創去年9月以來新高。1-2月，社會消費品零售總額增長2.8%，創去年10月以來新高，1-2月全國固定資產投資轉正同比增長1.8%，大勝預期的下跌2.1%。



國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，總的來著，1-2月份，主要經濟指標明顯回升，國民經濟開局良好。但也要看到，外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，國內經濟發展和轉型中面臨的老問題、新挑戰仍然不少，一些企業經營困難。



下階段，要加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。