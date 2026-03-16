16/03/2026 12:01

【數據解讀】統計局：AI等新技術應用拓展，推動高技術製造業增加值增速快於整體工業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國新辦就1-2月國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，隨著新質生產力培育壯大、新發展格局加快構建，宏觀政策加力顯效，國民經濟有望繼續保持穩中有進發展態勢，持續向新向優。



其中，產業升級支撐有力。1-2月，規模以上高技術製造業增加值同比增長13.1%，數字產品製造業增加值增長8.8%，都明顯快於工業整體增速。人工智能等新技術應用快速拓展，對傳統行業改造提升和新興行業發展推動作用日益顯現。1-2月，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增加值、電氣機械和器材製造業增加值分別增長13.7%和8.7%。



綠色產業蓬勃發展對產業升級注入了新動力。1-2月，風力發電機組、儲能用鋰離子電池產量分別增長28.7%和84%。這些年能源綠色轉型穩步推進，發展成效非常明顯，風力、光伏等新能源發展帶動了儲能需求的增長，相關產品大幅快速增長。