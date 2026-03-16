16/03/2026 11:46

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▷ 基建投資增11.4%拉動投資增長3個百分點

▷ 製造業投資增3.1%，高技術產業投資增5.1% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》1-2月全國固定資產投資轉正同比增長1.8%，大勝預期的下跌2.1%。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來投資出現了積極變化。受多重因素影響，去年全年固定資產投資同比下降。今年以來，在擴大有效投資各項政策措施作用下，投資增速實現由降轉增，尤其是重點領域投資增長較快，為供給結構優化、市場需求擴大發揮積極作用。他表示，一是重點領域投資增長加快。今年是「十五五」開局之年，一批重大基礎設施項目開工建設，帶動相關投資較快增長。1-2月份，基礎設施投資同比增長11.4%，比上年全年加快10.8個百分點，拉動全部投資增長3個百分點。同時，大項目開工建設加快，1-2月份計劃總投資億元及以上項目投資同比增長5%。產業升級發展帶動下，傳統行業改造和新興產業發展需求擴大，帶動製造業投資回升。1-2月份製造業投資同比增長3.1%，比上年全年加快2.5個百分點。二是新動能投資增勢較好。各地區因地制宜發展新質生產力，科技創新和產業創新深度融合，新動能相關投資實現較快增長。1-2月份，高技術產業投資同比增長5.1%，其中航空航天器及設備製造業、信息服務投資分別增長20.2%和16.5%。隨著產業技術能力提升，高端裝備製造發展向好，投資增長較快。1-2月份，鐵路、船舶、航空航天器及其他運輸設備製造投資增長31.1%，中國能源綠色轉型穩步推進，風力、光伏等新能源裝機容量持續增加，相關投資持續擴大。1-2月份，電力、熱力生產和供應業投資增長13.1%。三是擴大有效投資政策效果顯現。今年以來，各地區各部門持續推動「兩重」建設，繼續支持大規模設備更新，加大項目資金支持力度，促進了投資增長。1-2月份，國有控股投資同比增長7.7%，比上年全年明顯加快，設備工器具購置投資同比增長11.5%。1-2月份，基礎設施民間投資增長9%。