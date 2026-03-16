25,834.02
+368.42
(+1.45%)
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16/03/2026 15:08
美元兌人民幣報6.9003，內地2月零售銷售按年升2.8%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.209
|100.362
|-0.153
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.23/27
|159.26/30
|159.72/76
|歐元/美元
|1.1432/36
|1.1428/32
|1.1417/21
|英鎊/美元
|1.3250/54
|1.3248/52
|1.3223/27
|美元/瑞郎
|0.7907/11
|0.7908/12
|0.7911/15
|美元/加元
|1.3715/19
|1.3717/21
|1.3717/21
|澳元/美元
|0.7018/22
|0.7016/20
|0.6980/84
|紐元/美元
|0.5807/11
|0.5806/10
|0.5772/76
|美元/人民幣
|6.9001/05
|6.9004/08
|6.8964/68
|美元/港元
|7.8299/03
|7.8301/05
|7.8275/79
上述報價只供參考用