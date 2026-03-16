16/03/2026 11:56

【ＡＩ】孫東:OpenClaw提供AI輔助或帶來風險，數字辦已提醒政府部門不要安裝相關應用程式

《經濟通通訊社16日專訊》內地近日出現俗稱「養龍蝦」的熱潮，用戶在設備中安裝一款名為OpenClaw的開源AI「智能體」軟件，惟安全隱患引起市場關注。創新科技及工業局局長孫東表示，政府早前已制定一套完善的政府資訊科技保安政策及指引，供政府部門參照，當中明確要求在政府部門內安裝任何軟件程式，必須進行嚴格的保安評估，並需要跟從有關指引。



孫東指出，注意到OpenClaw在提供AI輔助應用的同時，亦可能帶來風險，例如它的權限過高、資料外洩、系統遭入侵等潛在的保安隱患，考慮到OpenClaw的不確定性，數字政策辦公室已即時提醒政府部門，現階段不要在與政府網絡連接的電腦上，安裝OpenClaw的應用程式。



他又建議政府以外的機構和個人用戶，在部署使用OpenClaw時，要採取足夠的安全措施，包括與其他運行環境進行嚴格的隔離，加強憑證管理，以及持續關注官方發布的安全更新等，以降低相關風險。(bi)