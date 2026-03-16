16/03/2026 19:31

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，澳洲央行公布議息結果

《經濟通通訊社16日專訊》美儲局一連兩日議息，及澳洲央行公布議息結果，料為周二（17日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩日的議息會議（至18日）。全球左翼領導人在巴塞羅那開會，包括西班牙首相桑切斯，巴西總統盧拉可能也參加。周二本港時間11:30am，澳洲央行公布貨幣政策決定聲明；12:30pm，澳洲央行總裁布洛克舉行記者會。



*美國公布成屋待完成銷售，恒安國際公布業績*



數據方面，周二11:30am（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，料由3.85%升上4.1%。10:00pm，美國公布2月成屋待完成銷售，月率跌幅料由0.8%收窄至0.7%；2月領先指標跌幅料由0.2%收窄至0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:金蝶國際(00268)、恒安國際(01044)、騰訊音樂-SW(01698)等。



另外，加拿大央行周三（18日）公布議息結果。美國聯儲局周四（19日）凌晨公布議息結果。日本央行、英倫銀行及歐洲央行周四公布議息結果。(wa)