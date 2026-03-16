16/03/2026 11:30
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.06厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.05637厘，跌1.946基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.36464厘，跌1.28基點。
隔夜息報1.48929厘，跌11.071基點；一周拆息升0.685基點，報1.68054厘，兩周則升0.804基點，報1.7803厘。長息方面，六個月拆息升0.048基點，報2.60423厘，一年期則升2.441基點，報2.82441厘。
港元匯價今日在7.8293-7.8236之間上落，最新報7.8291。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.48929厘，跌11.071基點；一周拆息升0.685基點，報1.68054厘，兩周則升0.804基點，報1.7803厘。長息方面，六個月拆息升0.048基點，報2.60423厘，一年期則升2.441基點，報2.82441厘。
港元匯價今日在7.8293-7.8236之間上落，最新報7.8291。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.48929
|-11.071
|一周
|1.68054
|+0.685
|兩周
|1.7803
|+0.804
|一個月
|2.05637
|-1.946
|兩個月
|2.25518
|-1.923
|三個月
|2.36464
|-1.28
|六個月
|2.60423
|+0.048
|一年
|2.82441
|+2.441
資料來源：香港銀行公會