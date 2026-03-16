16/03/2026 10:12

《真知灼見－溫灼培》留意本周超級央行議息周

《真知灼見》本周是超級議息周，七大貨幣中有六間央行將舉行議息會議。按日期時間順序，澳洲央行將率先於周二（17日）公布議息結果，加拿大央行則在周三（18日），隨後在周四（19日）分別有美國聯儲局、日本央行、英倫銀行及歐洲央行等陸續公布各自的議息結果。在一眾央行的議息會議中，澳央行最有可能調整其利率，其他相信都預期會維持貨幣政策不變。然而，作為全球央行中的權威，聯儲局在議息會後所發表的聲明，相信將成為市場焦點之一。



*澳央行加息機會高*



自上周初澳央行副行長指會於本周議息會「認真」辯論應否加息來應對通脹，市場便隨即提升澳央行本周加息的預期。據利率期貨價格變化顯示，現市場估計本周澳央行加息機率近乎80%。一旦落實加息，澳元息率將提升至4.1厘水平，屆時料將大大提升澳元的吸引力。當然話說回來，如本周澳央行最終決定不加息，將令市場失望，同時料難免拖累澳元匯價。但只要澳央行的加息意向仍在，料澳元調整空間不大。



*聯儲局議息會重點在點陣圖*



回顧本周聯儲局的議息會議。儘管美國2月以消費物價指數衡量的年通脹率僅為2.4%，核心年通脹率也只有2.5%，看起來並不算高，但眾所周知，隨著進入3月，美國與伊朗爆發了軍事衝突，導致油價大幅上漲，因此預計美國3月的通脹率可能會上升，這將限制聯儲局本周減息的可能性。雖然減息的機會不大，市場仍然期待聯儲局主席鮑威爾能就美伊衝突對美國經濟的影響發表看法。此外，本周聯儲局各委員也將評估未來的利率變化，並繪畫出其所謂的「點陣圖」。在高通脹和疲弱的就業市場環境下，聯儲局委員們究竟會如何看待今年減息的次數？是一次還是兩次？無疑將成為市場關注的焦點。



最後值得留意是，今早於亞洲市場，紐約期油處於98.33美元，而美國10年期債息亦衝上4.259%水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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