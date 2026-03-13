13/03/2026 18:42

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS預計聯儲局本月維持利率不變

▷ 能源價格衝擊演變持續通脹概率低

▷ 美國經濟對石油依賴度低於歷史時期 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，美國聯儲局在下周舉行的議息會議上，幾乎肯定將維持利率不變。近期數據顯示，通脹雖仍偏高，但並未因關稅而進一步上升，「暫時性」通脹的說法大致仍然成立。近期美國最高法院的裁決即使並不意味整體關稅水平下降，亦可能減少相關政策的不確定性。勞工市場方面，儘管年初數據較為波動，但整體只略低於充分就業水平，而失業率維持在4.4%，顯示來自就業市場的通脹壓力仍相對有限。*能源價格高企將令通脹風險上升，惟美國經濟對石油依賴程度大減*展望未來，隨著中東局勢升溫及油價急升，市場變得更為複雜。對央行而言，能源價格衝擊通常被視為推高整體通脹的短期因素。從歷史經驗來看，這類衝擊往往持續時間較短但波動性極高，部分情況下由於能源成本上升壓縮家庭預算、抑制其他商品與服務的需求，反而可能緩和核心通脹壓力。然而，若能源價格持續高企，風險便會逐步上升，因家庭及企業或開始形成更廣泛的通脹預期。這正是央行最為關注的時刻，因能源成本可能透過次輪效應滲透至核心通脹，例如薪資及運輸成本上漲，以及定價行為出現更廣泛調整。歷史上最具警示性的例子，正是1970年代至1980年代初期，多次石油危機令通脹預期根深蒂固，最終迫使時任聯儲局主席沃爾克採取激進緊縮政策，從而引發經濟深度衰退。不過，現時美國經濟對石油的依賴程度遠低於當年，令能源價格衝擊迅速演變為持續性通脹的概率大減。目前尚未看到次輪效應出現，而即使本月採取任何政策行動，也難以改變中東局勢發展。因此，預期聯儲局將維持利率不變。更值得關注的是最新公布的《經濟預測摘要》，尤其是局方對通脹的預測。預期經濟格局不會大變：整體通脹預測上調，但核心通脹、勞動市場及經濟增長預測變化不大。目前點陣圖顯示今年僅有一次減息預期，市場將密切關注聯儲局是否會將該次減息預期移除。(wa)