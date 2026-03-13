13/03/2026 18:47

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安本投資指兩會強化經濟韌性增長模式，政策支持技術、自動化、AI

▷ 中國GDP增長目標下調至4.5%-5%，財政赤字維持4%

▷ 政策聚焦技術自主，推動「AI+」應用與產業升級 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》安本投資高級新興市場經濟師Robert Gilhooly認為，全國人大和全國政協會議（兩會）進一步強化了經濟向緩慢但更具韌性的增長模式轉變，政策支持著重於應用技術、自動化和人工智能的採用。這種環境有利於盈利能力強、基本面穩健且與政策相符的優質公司，而周期性槓桿的影響則相對較小。鑑於技術自給自足的推動，以及國內消費等因素，這對與政策相符的企業，尤其是那些抓住人工智能機會的公司，具有支持作用。市場已做好充分準備，將在2026年迎來良好的機會。*政策重點基本不變，「AI+」核心在於應用*會議基本上重申了近期政策重點，這些重點仍然圍繞著「高品質發展」。鑑於地緣政治緊張局勢，重點仍是加速技術自主和提升科技能力。因此，供給側導向意味著解決產能過剩問題仍存挑戰，也難以完全消除潛在的通縮壓力。「反內捲」運動仍具有選擇性，主要針對電動車等少數產業，而非全面推進。未來產業例如機器人、生物相關製造和量子計算，都將受益於「AI+」戰略，該戰略側重於企業如何利用人工智能工具。中國龐大的製造業完全有能力從「世界模型」的採用中獲益，這些模型利用大量數據使人工智能可以理解物理世界運作，例如用於自動駕駛和機器人技術。*增長目標更務實，財政政策留有擴張空間*GDP增長目標從「約5%」下調至「4.5%至5%之間」，這為政府應對房地產等結構性挑戰提供了更多空間，同時確保其長期發展目標能夠實現。逐步降低增長目標應能使中國在2035年按計劃成為「中等已開發國家」，這需要未來10年平均增長率達到4.2%。大多數關鍵政府目標不變。財政赤字維持在4%，中央和地方政府專項債務發行的計劃也類似（分別為1.6萬億和4.4萬億元人民幣）。儘管政府工作報告呼籲加快解決隱性政府債務問題，但這不太可能影響整體財政政策。如果經濟增長放緩，債務發行規模可能會擴大，而中國人民銀行也持續表示將進一步減息。*對AI應用支援力度不斷增強，增長目標更切合實際情況*安本投資中國股票主管姚鴻耀分享了這對中國股市的影響。他指，政策持續支持產業升級、自動化和應用技術，而這些領域在A股中佔據主導地位。AI+政策著重於應用，支援企業建置人工智能基礎設施並進行部署。更切合實際情況的GDP增長目標減少了對激進刺激措施的需求，這有利於實現穩定持久的企業盈利增長，而非周期性槓桿。這對盈利質素高、資產負債表穩健的公司來說是利好消息。今年通縮是否會持續仍未可知，因為部分投資界人士預測，在反內捲化、股市牛市帶來的樂觀情緒、以及一線城市房地產市場穩定的推動下，物價將出現上漲。然而，鑑於需求方面缺乏進一步的刺激措施，這種通脹預測可能更多地受到外圍因素的影響，例如中東局勢引致的油價上漲，而未必是強勁的消費復甦。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。