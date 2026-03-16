16/03/2026 14:28

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資指當前債券仍具高度吸引力

▷ 主動管理存續期、地域及信用風險成關鍵

▷ 各國央行政策分化加劇債市複雜性 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益投資主管Julien Houdain指，在殖利率維持於數十年高水位、各國央行政策分化的新體制下，投資者不能再將債券視為簡單的收息與防禦型的資產配置。唯有主動管理存續期間、地域分布及信用風險，才能在複雜的市場中掌握獲利契機，讓債券重新成為投資組合的「核心收益引擎」。*市場波動或蠶食收益，各國政策與利率曲線分化*在2022年之前，全球處於零利率時代，債市投資幾乎全靠「信用利差」，存續期的重要性極低；然而，現在利率走勢已成為債券管理的核心焦點。目前的高利率確實足以抵禦市場波動。即便是防禦型投資組合，目前仍能產生約5-6%的收益率。然而雖然收益機會仍誘人，但管理難度已大幅提升，如果僅依靠被動收息但沒有主動管理利率風險，可能「賺了利息，賠了價格」。換言之，收息依然迷人，但如何管理利率敏感度，將決定投資成敗。當前債市的一大特徵是各國政策與利率曲線的劇烈分化。日本與德國推動財政刺激措施，導致長端利率上升，而美國與英國則聚焦於通脹正常化與勞動市場。這種分歧代表投資者必須將「利率風險」與「信用風險」拆解處理。就算看好歐洲企業受惠於刺激政策，也不代表必須承擔歐洲利率風險。此時就必須運用利差策略，再將利率風險轉移到其他地區。此外，部分已發展國家的高債務問題將導致其財政脆弱，因此，看好聚焦利率曲線前端（約0-5年期）短債，以規避長債因赤字擴大帶來的結構性壓力。*利差收益提供下行保護，未來一年債券很難虧損*儘管地緣政治緊張，但目前的初始殖利率可為未來多種情境提供了緩衝。除非發生極端的通脹衝擊，否則未來一年債券很難虧損，票面息率（票息）本身就是最好的緩衝。然而，由於目前信用利差處於歷史低位，主動管理債券投資更顯得至關重要。施羅德投資主張透過「由下而上」的選債策略，排除人為偏見，並結合深度的基本面研究與系統化量化工具。藉由定量策略，該行環球無約束固定收益投資團隊能每日從廣大的公司債市場尋找定價錯誤的投資機會。在財政擴張、央行政策分化及地緣政治風險上升的環境下，給予投資者的訊息很明確：債券依然值得投資，但成功關鍵在於保持靈活、布局全球，並對風險管理保持紀律。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。