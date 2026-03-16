16/03/2026 14:38

【議息前瞻】思博瑞資管料美儲局本月維持利率不變，全年不減息可能性相當高

《環富通基金頻道16日專訊》思博瑞投資管理資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber表示，預期美國聯儲局本月維持利率不變。與其他市場一樣，利率相關預期已經上調。對美國而言，原先預計的兩次減息中，其中一次已被市場排除。聯儲局全年不減息的可能性相當高；但若能源價格持續上升，預期會對消費者及企業信心帶來負面的連鎖效應。



*滯脹風險或迫使儲局全年大部分時間按兵不動*



在中東衝突爆發之前，市場普遍預期美國經濟將錄得約2.5%的實質本地生產總值增長，表現相當穩健。但較高頻的經濟指標顯示增長已放緩至2%以下，而最新的勞動市場數據雖然受到罷工干擾，但亦反映出一定程度的疲弱。滯脹風險可能迫使聯儲局在全年大部分時間按兵不動，尤其在中期選舉前，不排除政府或會推出更多財政刺激措施，並增加政府債務以支持私營企業。目前，聯儲局傾向將能源價格急升視為短暫現象，並繼續關注經濟增長表現；然而，在通脹居高不下的情況下，除非經濟增長進一步放緩，否則局方難有減息理據。(wa)