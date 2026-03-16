16/03/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶50點子，三連跌報6.9057，創一周低
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9057，較上個交易日跌50點子，三連跌，創3月9日以來一周新低，較市場預測偏弱4點，上個交易日報6.9007。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9057
|+50.00
|1歐元/人民幣
|7.8960
|-442.00
|100日圓/人民幣
|4.3276
|-8.00
|1港元/人民幣
|0.8822
|+5.40
|1英鎊/人民幣
|9.1449
|-573.00
|1澳元/人民幣
|4.8337
|-451.00
|1紐元/人民幣
|4.0002
|-325.00
|1新加坡/人民幣
|5.3826
|-75.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7374
|-362.00
|1加元/人民幣
|5.0356
|-188.00
|1人民幣/林吉特
|0.5702
|+3.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.6084
|+578.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4461
|+144.00
|1人民幣/韓元
|216.7700
|+71.00