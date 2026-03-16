16/03/2026 08:48

【ＡＩ】國星宇航完成太空算力「養蝦」試驗，遠程驅動地面機器人

《經濟通通訊社16日專訊》據《科創板日報》報道，近日，基於開源智能體「龍蝦」OpenClaw，國星宇航-上海交通大學太空計算聯合實驗室完成一項技術試驗：通過自然語言指令遠程調用太空算力，實現對地面人形機器人的操控。



據介紹，這是全球首次實現通過太空算力遠程驅動地面機器人，全球首次實現「自然語言指令→太空AI推理→地面機器人執行」的完整閉環，也完成了全球首次驗證太空算力為地面硅基智能體提供AI認知服務的可行性。



此前在今年1月，國星宇航披露了其「星算」計劃的最新進展與詳細路線圖。該計劃旨在構建一個由2800顆計算衛星組成的太空算力網絡，專注於服務陸海空天領域的硅基智能體（如自動駕駛載具、無人機、智能機器人等）以及AI模型的推理和訓練，以及全球首個服務硅基智能體的太空算力網的誕生。(wn)