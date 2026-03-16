16/03/2026 09:18

【ＡＩ】聯想中國今日起推出OpenClaw免費部署服務

《經濟通通訊社16日專訊》聯想中國官方宣布，旗下AI服務想幫幫自今日起推出OpenClaw免費部署服務，用戶可以根據自己的情況，選擇線上一鍵部署，也可以預約前往線下指定門店由工程師當面安裝。



據介紹，線上部署可通過想幫幫AI服務智能體，一鍵完成OpenClaw的下載、安裝及環境配置。用戶前往聯想官網，進入想幫幫安裝部署OpenClaw頁面，下載安裝想幫幫後，選擇立即部署，系統自動完成下載、安裝、配置全流程。部署完成後，用戶可獲得內置51個Skills的完整功能，覆蓋基礎聊天、編程輔助、圖片生成、語音轉文字等多項常用場景。



線下到店安裝服務自3月15日21:00起開放預約，用戶可通過「聯想服務小程序」預約前往指定門店，每日限量1000個免費名額。預約成功後，用戶攜帶個人電腦到店，由服務工程師完成免費部署，並可同步體驗聯想AI新品。目前該服務已覆蓋全國2000餘家門店。(wn)