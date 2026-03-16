16/03/2026 09:21

【ＡＩ】騰訊雲：啟動「龍蝦」全國免費安裝計劃，為期40天

《經濟通通訊社16日專訊》騰訊(00700)旗下騰訊雲宣布正式啟動「龍蝦」全國免費安裝計劃，面向用戶提供OpenClaw開源AI智能體的免費部署與技術支援服務。



據悉，該計劃為期40天，由3月14日起至4月25日進行。屆時，騰訊雲Lighthouse、ADP、WorkBuddy、QClaw、雲安全、雲存儲等「龍蝦」產品的主理人和技術專家，將在深圳、香港、上海、北京、廣州、杭州、成都、武漢等全國17個城市，免費提供安裝部署、模型配置、技能安裝、卸載清理等服務。



目前已確認3場活動，包括本月21日在深圳市龍崗區機器人街區（星光廣場）的活動、3月27日在上海騰訊濱江大廈舉行的活動、以及4月3日在北京騰訊總部大廈進行的活動。對於上述活動，騰訊雲表示用戶不用報名、不用預約，帶上電腦直接去。



*「龍蝦」計劃涵蓋多地校園活動*



此外，騰訊還宣布將開啟AI百校行「高校龍蝦專列」，包含「龍蝦科普公開課」、「玩轉龍蝦實訓營」、「龍蝦社群」等活動，與師生分享科學養蝦指南、安全防護攻略、個人玩蝦技巧等豐富的AI科普和實踐技能，首批將覆蓋深圳、北京、廣州、上海、成都、武漢、西安、香港等地的校園。(wn)