16/03/2026 08:40

【ＡＩ】字節跳動傳因版權爭議暫緩Seedance 2.0全球發布

《經濟通通訊社16日專訊》美國科技媒體《The Information》引述消息人士報道，在與荷里活主要電影公司及流媒體平台發生一系列版權糾紛後，字節跳動已暫停旗下新一代視頻生成模型Seedance 2.0的全球發布計劃。



迪士尼上個月向字節跳動發出停止侵權函，指控其未經許可使用迪士尼角色來訓練和驅動Seedance 2.0。此前，該模型生成的視頻在中國瘋傳，其中包括一段湯告魯斯(Tom Cruise)與畢彼特(Brad Pitt)打鬥的視頻。迪士尼稱，字節跳動在Seedance中預裝了來自《星球大戰》和漫威等IP的盜版素材庫，並將這些受版權保護的角色偽裝成公共領域的插圖素材(clip art)。



上月，包括迪士尼在內的美國電影公司威脅採取法律行動後，字節表示將採取措施，以避免Seedance 2.0上出現未經授權的知識產權使用。



報道補充稱，字節跳動的法務團隊正致力於識別並解決潛在的法律問題，工程師們也在增加安全防護措施，以防止該模型生成可能導致進一步侵權的內容。(ry)