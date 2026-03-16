16/03/2026 09:57

【聚焦數據】測算：2月70城樓價同比跌3.2%八個月最差，環比降幅收窄至0.3%

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布2026年2月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.2%，為八個月最大跌幅；環比跌0.3%，則為六個月最小跌幅，此前連續三個月跌0.4%。



經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有10個（上月五個），下跌53個（上月62個），持平的七個（上月三個）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，2月份，總體看，70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅繼續收窄、同比下降；新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市個數比上月增加。



中國房地產研究機構中指研究院2月初發布報告稱，受春節假期影響，2月市場掛牌及交易活躍度季節性回落，百城二手住宅均價為12835元人民幣/平方米，環比跌幅0.54%較上月再收窄0.31個百分點，同比則下跌8.78%。(jq)