16/03/2026 10:38

【ＡＩ】智譜發布「龍蝦」基座模型GLM-5-Turbo，API價格上漲20%

《經濟通通訊社16日專訊》今日，智譜(02513)發布首個專為「龍蝦」場景深度優化的通用大模型GLM-5-Turbo，並在發布時同步上調了GLM-5-Turbo的API價格，幅度為20%。根據端到端「龍蝦」評測基準ZClawBench評測結果，GLM-5-Turbo在OpenClaw場景中的表現相比GLM-5提升顯著，在多項關鍵任務上整體領先於多家主流模型。



*進階月卡99元獲得1億Tokens*



值得一提的是，伴隨這款「龍蝦專供大腦」的模型發布，智譜還推出面向個人和企業級用戶的「龍蝦」套餐，其體驗月卡39元人民幣就能獲得3500萬Tokens，進階月卡99元人民幣獲得1億Tokens，讓企業和個人都能輕鬆實現「龍蝦」「Tokens自由」。



針對外界擔憂的「龍蝦」安全風險問題，智譜強調已經構建了一套面向企業場景的OpenClaw安全管理體系「Claw for Enterprise Security」，在安全保障層面系統性提供多層防護機制。(jq)