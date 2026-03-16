16/03/2026 14:10

【ＡＩ】內媒：百億私募對「龍蝦」下封殺令，嚴禁在辦公終端設備安裝使用

《經濟通通訊社16日專訊》AI智能體OpenClaw走紅後，安全性問題隨之而來。據《財聯社》報道，已有百億私募通知，禁止員工在辦公設備端安裝、運行OpenClaw軟件。這一範圍涵蓋所有辦公終端設備以及員工個人所有、用於處理公司工作、接入公司內部網絡的各類辦公設備。



報道指，這家私募表示，出台該管理通知基於公司信息系統安全、數據資產完整以及業務運營穩定性等考慮。對於已經安裝的須全面卸載，並向公司主管領導、IT人員報備。不過，該公司也表示，將持續關注OpenClaw軟件安全性能改善情況，待條件成熟後再調整管理要求。



此外，多家百億量化私募也表示，考慮到安全性和技術的成熟性，量化機構並沒有直接在投研中使用「龍蝦」。某地方私募業協會也提醒轄區內機構注意OpenClaw使用過程中的數據安全及信息安全問題。(jq)