16/03/2026 17:39

【ＡＩ】字節跳動據報叫停豆包AI眼鏡，認為難做出真正差異化能力

《經濟通通訊社16日專訊》據《IT之家》引述《Z Finance》的消息稱，字節跳動內部今年2月已經明確：豆包AI眼鏡項目暫停。至少在可見的周期內，這條產品線不再被當作一個要跑通的方向。字節內部對這條產品線的一個核心判斷是：AI眼鏡在當下很難做出真正的差異化能力。



此前《科創板日報》報道稱，豆包正與潤欣科技(深:300493)、老鳳祥(滬:600612)聯合開發AI眼鏡，價格約在2000元人民幣以內，預計2026年初上市。



另據《藍鯨新聞》今年1月報道，字節跳動旗下AI新品豆包智能眼鏡已進入出貨準備階段。供應鏈信息顯示，其第一代產品的總規劃數量約為10萬台。與常規消費電子產品的公開銷售策略不同，這批眼鏡將主要面向豆包的資深用戶進行投放，暫不計劃在公開市場面向普通消費者發售。豆包相關負責人當時回應《第一財經》相關查詢時表示：傳聞不實，目前沒有明確的銷售計劃。(jq)