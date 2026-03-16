16/03/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升30點子，報6.9000

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9057，較上個交易日跌50點子，三連跌，創3月9日以來一周新低，較市場預測偏弱4點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開30點子，報6.9000，上個交易日即期匯率收盤報6.9030。



市場人士稱，當前中東緊張局勢對中國的負面擾動相對其他亞洲國家明顯偏小，能源多元化結構也降低了高企油價對中國經濟的負面衝擊，人民幣仍具較強韌性，但美元偏強情況下，人民幣也會跟隨小幅調整。



中美兩國高級經濟官員周日在巴黎結束了首日會談，旨在解決雙方貿易休戰中的棘手問題，並為美國總統特朗普3月底訪問北京、與中國國家主席習近平會晤鋪平道路。不過，特朗普在接受英國《金融時報》採訪時，敦促北京幫助解決霍爾木茲海峽受阻局面，否則有可能會推遲本月晚些時候的訪華行程。



平安銀行最新周度展望稱，近期美指過於強勢以及伊朗戰事的不確定性，中美利差再度擴大也一定程度上打壓了人民幣升值預期，但近期人民幣匯率整體走勢韌性極強，短期預計人民幣匯率仍會在6.87-6.92範圍震盪。(jq)

