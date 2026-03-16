16/03/2026 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收升33點子，止兩連跌，報6.8997

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8997，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，止兩連跌，全日在6.8963至6.9055之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升53點子，報6.9030。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9057，較上個交易日跌50點子，三連跌，創3月9日以來一周新低。



市場人士並指出，中國最新公布的經濟數據好於預期，有助於對沖外部不確定帶來的擾動；本周重點關注美聯儲議息決議和中東局勢進展。周初美元/人民幣長端掉期自半年低點小幅回升，不過中美利差倒掛擴大，使得長端掉期持續承壓。



中金公司外匯團隊最新觀點稱，近期地緣政治緊張雖然有利於美元繼續發揮避險屬性，進而支撐美元走強，但若高油價持續、同時美國勞動力市場繼續走弱，那麼從中長期看，市場可能開始對滯脹風險重新定價，進而限制美元持續走高的幅度。(jq)