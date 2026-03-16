16/03/2026 15:49

【中美關係】特朗普威脅推遲訪華，中國外交部：中美雙方保持著溝通

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普在接受英國《金融時報》訪問時，敦促中國幫助解決霍爾木茲海峽受阻局面，否則有可能會推遲本月晚些時候的訪華行程。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。



此外，特朗普表示目前正在與7個國家進行談判，以組建一個聯盟，負責護送船隻通過霍爾木茲海峽。對於「中方是否收到過美方關於上述『聯盟』的任何請求」的提問，林劍回應稱，「我沒有可以進一步提供的信息」。



林劍指出，霍爾木茲海峽及其附近的水域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，破壞了地區和世界和平穩定。中方再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區的局勢動蕩，對全球經濟發展造成更大影響。(sl)