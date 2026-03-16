16/03/2026 10:00

【聚焦數據】內地首2月固定資產投資轉正同比增1.8%，去年全年跌3.8%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，1-2月，全國固定資產投資（不含農戶）52721億元(人民幣．下同)，同比增長1.8%，大勝預期的下跌2.1%，去年全年跌3.8%。其中，民間固定資產投資同比下降2.6%。從環比看，2月份固定資產投資（不含農戶）增長0.39%。



分產業看，第一產業投資1093億元，同比增長17.4%；第二產業投資17434億元，增長5.4%；第三產業投資34194億元，下降0.4%。



工業投資同比增長5.4%。其中，採礦業投資增長13.0%，製造業投資增長3.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長13.1%。



基礎設施投資同比增長11.4%。其中，航空運輸業投資增長31.1%，燃氣生產和供應業投資增長20.0%，水上運輸業投資增長17.9%。



分地區看，東部地區投資同比增長1.8%，中部地區投資增長1.9%，西部地區投資下降0.5%，東北地區投資下降11.4%。



分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比增長2.1%，港澳台投資企業固定資產投資下降3.0%，外商投資企業固定資產投資下降9.1%。