16/03/2026 17:51

【ＡＩ】京東：將發動數十萬人參與數據採集，建成全球最大具身數據採集中心

《經濟通通訊社16日專訊》據「京東黑板報」消息，京東(09618)依託超級供應鏈核心優勢，以及零售、物流、健康、工業、外賣、家政等海量真實業務場景，將建成全球規模最大、場景最全的具身智能數據採集中心。



京東表示，將發動數十萬人參與數據採集--包括內部超過10萬名各類職業員工，以及外部最多50萬各行業人員，其中在宿遷就將發動超10萬市民參與，覆蓋家庭、辦公室、工廠到物流、商店、餐廳、醫療、環衛等超百個細分場景，開展「人類歷史上規模最大的數據採集行動」。



通過以上舉措，京東宣布將於一年內積累500萬小時人類真實場景視頻數據，兩年內突破1000萬小時，同步實現採集機器人本體數據100萬小時，成為全球最大的具身智能數據公司。京東承諾，對所有數據的採集，京東都將嚴格依法依規進行。(jq)