16/03/2026 18:00

【中東戰火】中國據報進一步收緊化肥出口，確保春耕用肥供應和價格穩定

《經濟通通訊社16日專訊》據《彭博》報道，隨著伊朗戰事推升化肥價格，中國據悉進一步收緊了對化肥出口的管制，以確保國內春耕用肥的供應和價格穩定。



報道引述知情人士稱，中國相關政府部門已經口頭通知貿易商暫停出口氮鉀複合肥，以保證國內供應；知情人士並表示，官方重申了尿素出口的限制，意味著短期內出口配額不太可能發放。



*除硫酸銨外，中國化肥出口基本已暫停*



中國此前已經對尿素等主要化肥品種的出口實施配額管理，企業只有獲得配額才能出口對應品種的化肥。最新的措施意味著，包括氮鉀複合肥在內的更多化肥品種被納入管控。除硫酸銨以外的化肥出口基本都已暫停。



中國本地媒體去年12月報道指，磷肥相關行業協會此前呼籲國內化肥企業2026年8月之前不安排磷肥出口。



《彭博》稱，中國海關總署、商務部和國家發改委均沒有立即回覆尋求置評的傳真。



天然氣是生產尿素等氮肥的關鍵原料。伊朗戰事導致波斯灣地區天然氣生產和運輸受阻，引發全球尿素現貨價格飆升。(sl)