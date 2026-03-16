16/03/2026 17:05

【中東戰火】越南或削航班應對燃油短缺，中國外交部：願加強協調共同應對

《經濟通通訊社16日專訊》據《路透》報道，越南正準備自4月起削減部分航班，以應對中東局勢引起的航空燃油供應問題。據相關文件顯示，越南所需的航空燃油有超過三分之二依賴進口，其中60%來自中國和泰國。受中東局勢影響，中國和泰國相繼暫停了航空燃油出口。文件還顯示，越南從新加坡獲得的燃油供應也見減少。



《路透》記者今日在中國外交部例行記者會上提問，王毅外長現在正在越南與越南外長會晤，中越外長是否討論了中國禁止航空燃油出口的問題，是否討論了能源安全問題？



對此，發言人林劍回應稱，中東局勢衝擊著全球的能源安全，有關國家應當立即停止軍事行動，防止地區的動盪對全球經濟發展造成更大的影響。中方願同包括越南在內的各國加強協調配合，共同應對能源安全問題。(sl)