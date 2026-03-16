16/03/2026 10:38

《匯海威言－毛偉廉》戰事升溫金價反跌，料進一步下跌機會高

《匯海威言》中東戰火持續升級，油價上升之際，金價卻回落，背後原因值得關注。本周多達七國央行議息，市場焦點集中於美國聯儲局主席的利率取向與言論。



中東戰事升溫，金價不升反跌，關鍵在於短期主導力量並非地緣政治，而是聯儲局利率政策因素，資金從避險轉向高流動性資產。首先，戰事推高油價，引發通脹憂慮，市場下調減息預期，甚至揣測年內不減息，令美元匯價與美國實質利率被扯高，提高持有無息黃金的成本。其次，避險資金傾向流向美元與美債（尤其是短期國債）等高流動性資產，而非繼續追捧價格已大幅上漲的黃金，導致「避險之王」暫時讓位給「高流動性資金」。再者，金價在年初已累積可觀升幅，戰事未進一步超預期惡化，促使獲利回吐與技術性調整出現。最後，美方透過釋放戰略石油儲備及放寬部分能源限制，意圖壓抑油價，也削弱了黃金的即時避險需求，令金價在戰火中反而回落，金價短期或進一步下跌，但長線仍看漲。



*特朗普力保訪華順利，或推動中東戰事降溫*



市場近日對金價走勢出現明顯分歧，但若從政治角度判斷，金價短期回落的風險正在上升。筆者認為，特朗普月底訪華若能順利進行，將成為中東戰事降溫的重要政治契機，並間接短暫地削弱黃金的避險需求。



首先，特朗普此行正值美國面對油價上升、通脹升溫及中期選舉壓力加劇之際，為了確保訪華取得政治及經濟利益，美方並不樂見中東戰火持續升級。近期美國已透過釋放戰略石油儲備及暫時放寬俄羅斯石油制裁，顯示其政策重心在於壓抑能源價格與穩定市場情緒，而非擴大衝突，除了為訪華，也是為挽回民意，最重要的，當然是為11月中期選舉鋪路。



其次，中方多次公開反對以武力解決伊朗問題，強調要停火與對話。若戰事在訪華前出現降溫，將有利於雙邊會談氣氛，也符合特朗普「避免長期戰爭」的一貫敘事。在此情況下，市場對地緣政治風險的預期勢必降溫。



對金市而言，戰事降溫意味避險需求減退，加上美元在高利率環境下保持強勢，令黃金的支持因素正在減弱。金價年初已累積可觀升幅，若缺乏新的衝突升級刺激，回吐壓力自然浮現。綜合而言，若訪華進展順利並帶動中東局勢降級，金價短期內出現進一步調整的可能性，確實不容忽視。



聯儲局將於周四（19日）凌晨2時公布議息結果，市場普遍預期利率維持不變。然而，近期油價升破每桶100美元，令通脹再度升溫的風險浮現，市場將高度關注主席鮑威爾當晚就今年減息步伐的言論。



*本周黃金技術分析*



上周五（13日），現貨金收報每盎司5019美元，貼近全日低位5009美元，反映短線沽壓仍然明顯。5000美元為關鍵心理及技術支持區，短期內存在被反覆測試，甚至失守的風險。



若金價回落，第一支持位在4996美元（3月3日低位），一旦跌破，料將進一步下試第二支持位4655美元（2月6日低位），該水平同時為自2025年10月28日起延伸的大型上升通道底部，屬中期重要防守區。



至於上方走勢，短線阻力位先看5238美元（3月10日高位），若能突破，金價或有機會再度上試5419美元（3月2日高位）。



*本周重要消息*



周二（17日）

11:30：澳洲央行議息，預測為4.1厘，前值為3.85厘。



周三（18日）

20:30：美國2月按月PPI，預測升0.3%，前值為升0.5%。

21:45：加拿大央行議息，預測與前值同為2.25厘。



周四（19日）

02:00：聯儲局議息，預測與前值同為3.75厘。

02:30：聯儲局主席鮑威爾舉行記招

11:00：日本央行議息，預測與前值同為0.75厘。

16:30：瑞士央行議息，預測與前值同為0厘。

20:00：英國央行議息，預測與前值同為3.75厘。

21:15：歐洲央行議息，預測與前值同為2.15厘。



*本文撰於2026年3月16日上午0時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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