16/03/2026 09:07

【外圍經濟】日本財相口頭干預，日圓兌美元匯率一度上漲0.3%

《經濟通通訊社16日專訊》日圓兌美元走強，周一（16日）亞洲早盤交易中，日圓兌美元匯率一度上漲0.3%，至159.3。



日本財務大臣片山皋月此前表示，她正以高度緊迫感密切關注外匯市場。如有必要，當局隨時準備對外匯市場的波動採大膽行動。



*穆迪：預計日本央行本周將維持利率不變*



此外，穆迪在報告中表示，預計日本央行本周將維持利率不變，並可能在年中前後升息至1厘。



該機構表示，中東衝突增加通脹再度加速的風險，但衝突造成的不確定性將使日本央行按兵不動。不過，日圓再度走軟可能促使日本央行在今年稍晚提前升息。(rc)