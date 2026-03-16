16/03/2026 10:45

【中東戰火】伊朗女足多名隊員最終決定回國，放棄澳洲庇護

《經濟通通訊社16日專訊》據澳洲高級政府官員透露，再有一名獲得澳洲庇護的伊朗女子足球隊成員決定回國，意味著原本七名獲庇護者已有五人選擇返回伊朗。



澳洲移民事務助理部長Matt Thistlethwaite周一（16日）在受訪時表示：「她們的處境非常艱難，我們必須尊重她們的意願，對仍然留在澳洲的兩人，我們正盡一切努力給予支援。」



Thistlethwaite表示，兩人已獲得保護簽證可以留在澳洲，並將獲得包括英語課程、住房和就業援助在內的安置支援。



伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社引述檢察長辦公室的聲明稱，伊朗方面已經表示，這支球隊可以平靜且自信地返回國內，並稱這些球員是在敵人陰謀的情緒影響下無意地作出了相關舉動。(rc)