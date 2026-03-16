16/03/2026 14:16

【中東戰火】日本防衛大臣：沒有向霍爾木茲海峽派遣軍艦的計劃

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普此前向東京施壓，要求派遣軍艦。不過，日本防衛大臣小泉進次郎表示，日方目前沒有向霍爾木茲海峽派遣軍艦的計劃。



小泉進次郎周一（16日）在國會表示：「最重要的是，我們要盡全力，包括外交努力，來緩和局勢。」



高市亦呼應了這一觀點，她表示打算在華盛頓與特朗普會晤時，以此為目標進行討論。



分析指，高市在白宮與特朗普會晤時，可能會面臨特朗普要求其行動的進一步壓力。這一要求令高市陷入兩難境地，一方面她需要權衡派遣艦船的法律和政治影響，另一方面又要試圖不讓此事，影響她與特朗普在華盛頓的首次會晤。(rc)