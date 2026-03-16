16/03/2026 15:31

【中東戰火】受中東危機影響，日經225指數連續第三日下跌

《經濟通通訊社16日專訊》受中東危機影響，日經225指數連續第三個交易日收跌。指數周一收盤微跌0.1%，報53751.15點，盤中一度跌幅達1.3%。東證股價指數下跌0.5%，報3610.73點。



自兩周多前美國和以色列對伊朗發動空襲以來，日經指數已累計下跌近9%。



野村證券的股票策略師澤田麻希表示，市場似乎愈來愈擔心滯脹。不過，她認為周一並非全面拋售，內需板塊表現堅挺，支撐著日本股市。



另據穆迪分析，中東沖突和持續疲軟的薪資數據，對日本經濟構成雙重威脅。這場沖突已導致大宗商品價格飆升，推高了該國的進口費用，削弱了貿易平衡和日圓。



分析指，這一切都打亂了日本央行的路徑。日本央行可以按兵不動以緩沖經濟，但要冒著日圓走軟和通脹加劇的風險；也可以捍衛日圓和遏制物價，但會造成經濟損失。(rc)